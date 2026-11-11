MP TET 2026: एमपी टीईटी एग्जाम डेट घोषित, 10 दिसंबर को होगा एग्जाम; देखें नोटिफिकेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी टीईटी एग्जाम की तैयारियों में लगे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम का आयोजन 20 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा राज्य के 11 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगी।

परीक्षा के लिए टाइमिंग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। एग्जाम से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी होंगे। एडमिट कार्ड कब होंगे जारी? एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन जारी किये जायेंगे जिसे अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन/ डाक माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।