मध्य प्रदेश सूबेदार स्टेनो और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर परीक्षा की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आंसर-की डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं।

26 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।