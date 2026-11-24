एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से MP Police Constable Exam Date 2026 की घोषणा कर दी गई है।

बता दें, राज्य में कुल 7500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए यह परीक्षा 19 नवंबर को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन अब एमपीईएसबी की ओर से नई परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। उम्मीदवार नई परीक्षा तिथि के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

कब होगी परीक्षा एमपीईएसबी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 09 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन की प्रावधान नहीं किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।