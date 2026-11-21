एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर, 2026 को किया जाना था। लेकिन अभी तक एमपीईएसबी की ओर से नई परीक्षा तिथि और न ही एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों ने MP Police Exam 2026 में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। उनके मन में केवल एक ही सवाल है कि कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन और एडमिट कार्ड की घोषणा कब की जाएगी।

19 नवंबर से शुरू होनी थी परीक्षा एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर, 2026 को किया जाना था। लेकिन परीक्षा के लिए न ही एडमिट कार्ड जारी किए गए और न ही परीक्षा के लिए नई परीक्षा तिथि का एलान किया गया। बता दें, परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जानी थी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित की जानी थी।

कब जारी होगी नई परीक्षा तिथि एमपी कॉन्स्टेबल परीक्षा तिथि से संबंधित फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। परीक्षा के लिए नई तारीख का एलान जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा एवं एडमिट कार्ड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।