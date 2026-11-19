एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी/GD) भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के मन में अभी भी दुविधा है कि इस भर्ती को लेकर क्या फैसला लिया गया है। चूंकि इस भर्ती के लिए एग्जाम आज यानी 19 नवंबर से शुरू होना था लेकिन अब तक न ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एडमिट कार्ड जारी किये गए हैं और न ही एग्जाम स्थगित (Exam Postponed) होने की जानकारी दी गई है।

आज से शुरू होना था एग्जाम एमपीईएसबी द्वारा मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा आज से राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर स्टार्ट होनी थी। परीक्षा दो शिफ्ट में करवाई जानी थी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक थी। लेकिन इस एग्जाम के लिए अभी तक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किये गए हैं।

अभी तक प्रवेश पत्र न आने के चलते अब इस परीक्षा को स्थगित माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक MPESB की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी या नोटिस साझा नहीं किया गया है। जल्द ही विभाग नई नोटिस जारी कर डेट्स का एलान कर सकता है।