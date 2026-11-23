एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 परीक्षा की शुरुआत 19 नवंबर 2026 से होने थी जो अब आगे बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है कि "मंडल द्वारा पुलिस विभाग की ही अन्य परीक्षा के आयोजन एवं अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है।"

जल्द आएगी नई एग्जाम डेट MPESB द्वारा नई डेट पर बताया गया है कि एग्जाम की नई तिथियां (Exam Schedule) अतिशीघ्र यानी कि जल्दी ही जारी कर दिया जायेगा। सभी उम्मीदवारों को समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है।

कब आएंगे परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि की जानकारी एग्जाम डेट घोषित किये जाने के साथ ही दे दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी भी साझा कर दी जाएगी।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8 से 9 के बीच वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए दोपहर 1 से 2 तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।