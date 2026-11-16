MP Police Constable Admit Card 2026: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल प्रवेश पत्र कभी भी हो सकते हैं जारी, 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी/GD) भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी समय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से हॉल टिकट डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। MP Police Bharti Admit card ऑनलाइन माध्यम से esb.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 19 नवंबर 2026 से स्टार्ट हो रही है। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से शाम 5 बजे तक है।

रिपोर्टिंग टाइम पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 से 9 के बीच वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1 से 2 तक निर्धारित है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी उपस्थिति इसी टाइम के बीच सुनिश्चित करें।