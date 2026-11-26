एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 10th और 12th के प्रश्न पत्र के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव किया है। नई जानकारी के अनुसार बोर्ड ने पुराने नियम को फिर से बहाल कर दिया है। अब फिर से दो अंकों वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में छात्रों को आंतरिक विकल्प (internal choices) की सुविधा मिलेगी।

पहले विकल्प न दिए जाने की हुई थी घोषणा आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने 15 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी करते हुए मुख्य विषयों में दो अंकों वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में छात्रों को आंतरिक विकल्प की सुविधा न देने का फैसला किया था। हालांकि, तीन अंकों और चार अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाने थे। लेकिन, अब बोर्ड ने पुराने पैटर्न को ही रखने का फैसला किया है।