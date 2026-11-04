Maharashtra 10 Board Exam Date 2027: महाराष्ट्र SSC टाइम टेबल होने वाला है जारी, डेटशीट PDF ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र बोर्ड से क्लास 10th यानी कि SSC की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एंड हायर सेकेंड्री एजुकेशन की ओर से इस सप्ताह या अगले वीक में टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। पिछले वर्ष फाइनल डेटशीट 1 नवंबर को जारी की गई थी।

कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट पीडीएफ महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से Maharashtra board ssc time table 2027 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जारी किया जायेगा। डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी जिसमें सभी तिथियों की जानकारी के साथ ही उनकी शिफ्ट टाइमिंग भी दी होगी। आप टाइम टेबल आते ही नीचे दी जा रही आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे।

महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2027 डाउनलो ड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको SSC टाइम टेबल के PDF पर क्लिक करना होगा।

अब स्क्रीन पर टाइम टेबल ओपन हो जायेगा।

इसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लें। परीक्षा दो शिफ्ट में होंगी आयोजित, जानें टाइमिंग महाराष्ट्र बोर्ड दसवीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर अपरान्ह 2 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आयोजित की जाएगी।