Maharashtra Board Exam Date 2027: महाराष्ट्र बोर्ड SSC, HSC टाइम टेबल कभी भी हो सकता है जारी, PDF कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एंड हायर सेकेंड्री एजुकेशन की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट्स का एलान जल्द ही किया जा सकता है। टाइम टेबल पीडीएफ फॉर्मेट में महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahahsscboard.in पर जारी होगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

थ्योरी एग्जाम के साथ ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल भी होगा जारी बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किये जाने के साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी डेट्स का एलान किया जायेगा। पिछले वर्ष दसवीं के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 2 फरवरी से 18 फरवरी और 12वीं के प्रैक्टिकल/ वायवा/ इंटरनल एसेसमेंट एग्जाम का आयोजन 23 जनवरी से 9 फरवरी तक करवाया गया था।