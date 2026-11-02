अग्निवीरों को मिल सकता है तोहफा, 4 साल नौकरी के बाद 2 साल एक्सटेंशन का ऑफर! पढ़ें क्या है सरकार का प्लान?

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों पर नौकरी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार अग्निवीरों के लिए सर्विस के दो वर्षों को एक्सटेंड करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए कई बैठकों पर विचार हो चुका है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इस बारे में सेना या सरकार की ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है लेकिन इस पर 21 नवंबर से निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

21 नवंबर को अग्निवीरों का पहला बैच होगा सेवा मुक्त आपको बता दें कि अग्निवीर योजना को वर्ष 2022 से शुरू किया गया था। इंडियन नेवी अग्निवीर के पहले बैच में भर्ती होने वाले उम्मीदवार 21 नवंबर 2026 को सेवा मुक्त होंगे। ऐसे में सरकार की ओर से इनकी सेवा शुरू होने से पहले ही एक्सटेंशन का ऑफर दिया जा सकता है ताकी पहले बैच को भी इसका लाभ मिल सके।

आपको बता दें कि सरकार की ओर से 25 फीसदी अग्निवीरों को पहले से ही परमानेंट करने की घोषणा की गई थी। बाकी बचे हुए 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। हालांकि, इसकी जानकारी नहीं है कि कितने फीसदी अग्निवीरों को या किन सैनिकों को 2 वर्ष का एक्सटेंशन प्रदान किया जायेगा।