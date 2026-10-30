ISRO Recruitment 2026: इसरो में टेक्निकल और ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इसरो में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ओर से टेक्निकल और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के जरिये कुल 61 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 13 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई इसरो यूआरएससी में टेक्निकल और ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।