एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं और इसके तहत 80 विधायक जनता का अपने-अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पेज पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के अंतर्गत आने वाले 403 सीटों पर वर्तमान में कौन MLA है उसकी लिस्ट दी जा रही है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का नाम, उनकी राजनीतिक पार्टी और संबंधित जिले की जानकारी दी जा रही है।

सभी 75 जिलों की विधानसभा के MLA की लिस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट uplegisassembly.gov.in पर दी गई सदस्यों की लिस्ट के अनुसार अभी कुल 403 सीटों में से 396 पर वर्तमान विधायक कार्यरत हैं और 7 सीटें रिक्त हैं। आप नीचे जिला, विधानसभा सीट वाइज लिस्ट चेक कर सकते हैं।