यूपी के सभी जिलों की 403 विधानसभा सीटों के विधायकों की लिस्ट, जानें किस सीट पर कौन है MLA
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के वर्तमान विधायकों की सूची यहां दी जा रही है। यह सूची uplegisassembly.gov.in पर आधारित है और प्रतियोगी परीक्षाओं व चुनाव में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी है।
HighLights
यूपी के सभी 403 सीटों के विधायकों की लिस्ट।
वर्तमान में 403 में से 7 सीटें हैं रिक्त।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं और इसके तहत 80 विधायक जनता का अपने-अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पेज पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के अंतर्गत आने वाले 403 सीटों पर वर्तमान में कौन MLA है उसकी लिस्ट दी जा रही है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का नाम, उनकी राजनीतिक पार्टी और संबंधित जिले की जानकारी दी जा रही है।
सभी 75 जिलों की विधानसभा के MLA की लिस्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट uplegisassembly.gov.in पर दी गई सदस्यों की लिस्ट के अनुसार अभी कुल 403 सीटों में से 396 पर वर्तमान विधायक कार्यरत हैं और 7 सीटें रिक्त हैं। आप नीचे जिला, विधानसभा सीट वाइज लिस्ट चेक कर सकते हैं।
लिस्ट की और सीट वाइज विधायक की लिस्ट चेक करने के लिए uplegisassembly.gov.in पर जाकर सदस्य/Member पर क्लिक करें। इसके बाद सभी जिलों और सीटों के विधायकों की लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। आपकी सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया जा रहा है। आप नीचे इस लिंक पर क्लिक करें और सीधे विधायकों की लिस्ट प्राप्त करें।
यूपी के सभी जिलों की 403 विधानसभा सीट विधायक लिस्ट का लिंक
विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी और पुलिस भर्ती के लिए यह सूची अत्यंत उपयोगी है। सामान्य अध्ययन के तहत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, विधानसभा सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों और मंडल-जिलावार प्रतिनिधित्व से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही चुनाव में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी यह तालिका महत्वपूर्ण है।
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