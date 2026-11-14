सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल की मदद से अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Recruitments सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद download Admit Card for Objective Type Test for the post of Junior Court Assistant लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। Junior Court Assistant Admit Card 2026