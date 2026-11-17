एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2027 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एनटीए की ओर से सेशन 1 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 नवंबर 2026 (बिना लेट फीस) निर्धारत है। ऐसे में जो छात्र अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

इस डेट के बाद लगेगी लेट फीस जो छात्र निर्धारित तिथि 22 नवंबर तक फॉर्म नहीं भरेंगे उनको बाद में लेट फीस अतिरिक्त (500 रुपये) जमा करना होगा। ऐसे में अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए स्टूडेंट्स तुरंत ही आवेदन कर लें।

अब तक 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स कर चुके आवेदन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब तक 701316 छात्र आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा 905144 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ऐस में ये स्टूडेंट्स जल्द ही डिटेल और फीस भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें। पिछले वर्ष के अनुमान को देखें तो जेईई मेन परीक्षा के लिए 13 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण डेट्स कार्यक्रम डेट्स रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 24 अक्टूबर 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 लेट फीस (₹500) के साथ फॉर्म भरने की तिथि 23 से 26 नवंबर 2026 फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 27 से 29 नवंबर 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने की तिथि 30 दिसंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 13 जनवरी 2027 एग्जाम डेट 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और कैफे के अतिरिक्त चार्ज से बच सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक दिया जा रहा है। जेईई मेन 2027 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Online Application Form for JEE (Main) 2027 – Session 1 पर क्लिक करें।

अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। JEE Mains Registration 2027 Link

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