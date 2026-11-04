JAC Board Exam Date 2027: झारखंड 10th-12th बोर्ड एग्जाम 5 फरवरी से होंगे स्टार्ट, 12 नवंबर से आवेदन शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद् रांची (JAC) की ओर से क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए संभावित डेट्स का एलान कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 5 फरवरी 2027 से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो सकती है। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह तक संपन्न हो जाएंगी।

रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर से होने जा रहे स्टार्ट क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए बोर्ड नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 26 नवंबर तक बिना लेट फीस के एग्जाम फॉर्म भरा जा सकेगा। इसके अलावा 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2026 तक आवेदन करने पर लेट फीस का भुगतान भी करना होगा।

परीक्षा के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन सुबह की शिफ्ट में प्रातः 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक करवाया जायेगा वहीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक करवाया जायेगा।