IOCL Apprentice 2026: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन स्टार्ट, उम्र और पात्रता सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL में अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार आईओसीएल में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वे IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की लास्ट 12 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

आयु-सीमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।