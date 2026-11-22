एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) की प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता ने टाइम मैगजीन की पहली 'TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026' सूची में अपना स्थान पक्का किया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान 'हेल्थ एंड साइंस इनोवेटर्स' श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यह सूची देश की उन उभरती और प्रभावशाली हस्तियों को पहचान देती है, जो अपने असाधारण कार्यों के माध्यम से भारत के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

कौन हैं गणितज्ञ नीना गुप्ता? नीना गुप्ता का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गणित की पहेलियां सुलझाने में बहुत मजा आता था जिसने अब उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस क्षेत्र में एक पहचान दिलाई है। नीना ने अपनी उच्च शिक्षा और पीएचडी की डिग्री इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), कोलकाता से ही प्राप्त की। शोध के दौरान उन्होंने प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता के मार्गदर्शन में 'अलजेब्रा' (बीजगणित) में विशेषज्ञता हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे इसी संस्थान में बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुईं और तब से निरंतर अध्यापन व शोध के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।

70 साल पुरानी 'जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम' पहेली का खोजा सॉल्यूशन प्रोफेसर नीना गुप्ता ने अलजेब्रिक ज्योमेट्री की एक अत्यंत जटिल और 70 साल पुरानी ऐतिहासिक पहेली 'जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम' (Zariski Cancellation Problem) को सुलझाया। यह गणितीय समस्या लगभग सात दशकों से दुनिया भर के शीर्ष गणितज्ञों के लिए एक अनसुलझी चुनौती बनी हुई थी। उनके इस ऐतिहासिक शोध ने आधुनिक गणित को एक नया दृष्टिकोण और दिशा दी है और इस भारतीय गणितज्ञ को विश्व पटल पर पहचान मिली।