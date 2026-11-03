ICG CGEPT Exam Date 2027: इंडियन कोस्ट गार्ड सीजीईपीटी एग्जाम डेट जारी, 365 पदों के लिए जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक CGEPT परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। वे उम्मीदवार जल्द ही Indian Coast Guard CGEPT Exam 2027 में शामिल हो सकेंगे। उम्मीदवार परीक्षा तिथि के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक CGEPT सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन 17 से 18 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा से कुछ दिन पहले ऑफिशियल पोर्टल पर एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।