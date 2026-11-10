ICSE ISC Date Sheet 2027: CISCE 10th-12th टाइम टेबल, जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा
CISCE की ओर से ICSE ISC Date Sheet 2027 जारी हो गई है। दसवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 31 ...और पढ़ें
HighLights
10th क्लास की परीक्षाएं 15 फरवरी से 31 मार्च तक होंगी आयोजित।
12th क्लास की परीक्षाएं 15 फरवरी से 8 अप्रैल तक होंगी आयोजित।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) एग्जाम के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th (X) एग्जाम का आयोजन 15 फरवरी से 31 मार्च 2027 तक एवं कक्षा 12वीं (XII) एग्जाम का आयोजन 15 फरवरी से 8 अप्रैल 2027 तक करवाया जायेगा।
कितने स्टूडेंट्स लेंगे परीक्षा में भाग
CISCE के मुताबिक इस बार दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 379,980 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में भाग लेंगे। इसमें से ICSE में 2.70 लाख छात्र छात्राएं एवं ISC में 1.1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में भाग लेंगे।
CISCE Class 10th Time table 2027
|तारीख (DATE)
|समय (TIME)
|विषय (SUBJECT)
|अवधि (DURATION)
|15 फरवरी 2027
|10:15 a.m.
|अंग्रेजी भाषा - ENGLISH Paper 1
|2 घंटे
|16 फरवरी 2027
|09:00 a.m.
|आर्ट पेपर 4 (Applied Art)
|3 घंटे
|18 फरवरी 2027
|10:15 a.m.
|अंग्रेजी साहित्य - ENGLISH Paper 2
|2 घंटे
|22 फरवरी 2027
|10:15 a.m.
|गणित (Mathematics)
|3 घंटे
|23 फरवरी 2027
|09:00 a.m.
|आर्ट पेपर 1 (Still Life)
|3 घंटे
|24 फरवरी 2027
|10:15 a.m.
|
(ग्रुप III-ऐच्छिक-सेक्शन B)
रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट हेयरस्टाइलिस्ट, बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डाइटेटिक एड, कैशियर, अर्ली इयर्स फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, ऑटो सर्विस तकनीशियन
|2 घंटे
|26 फरवरी 2027
|10:15 a.m.
|इतिहास एवं नागरिक शास्त्र - H.C.G. Paper 1
|2 घंटे
|01 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|भूगोल - H.C.G. Paper 2
|2 घंटे
|02 मार्च 2027
|09:00 a.m.
|आर्ट पेपर 2 (Nature Drawing/ Painting)
|3 घंटे
|04 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|हिंदी (Hindi)
|3 घंटे
|08 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|भौतिक विज्ञान (Physics) - SCIENCE Paper 1
|2 घंटे
|12 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|रसायन विज्ञान (Chemistry) - SCIENCE Paper 2
|2 घंटे
|15 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|जीव विज्ञान (Biology) - SCIENCE Paper 3
|2 घंटे
|16 मार्च 2027
|09:00 a.m.
|आर्ट पेपर 3 (Original Composition)
|3 घंटे
|17 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|
(ग्रुप III-ऐच्छिक-सेक्शन A)
कर्नाटक संगीत, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, कंप्यूटर अनुप्रयोग, कुकरी, ड्रामा, आर्थिक अनुप्रयोग, पर्यावरण अनुप्रयोग, फैशन डिजाइनिंग, फ्रेंच, जर्मन, हिंदुस्तानी संगीत, गृह विज्ञान, आतिथ्य प्रबंधन, भारतीय नृत्य, मास मीडिया एंड कम्यूनिकेशन, शारीरिक शिक्षा, स्पैनिश, पश्चिमी संगीत, योग
|2 घंटे
|17 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|टेक्निकल ड्राइंग एप्लीकेशंस
|3 घंटे
|19 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|आओ-नागा, असमी, बंगाली, भाषा इंडोनेशिया, ज़ोंगखा, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, लेप्चा, मिज़ो, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तांगखुल, तेलुगु, उर्दू, अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, मॉडर्न अर्मेनियाई, पुर्तगाली, स्पैनिश, थाई, तिब्बती
|3 घंटे
|25 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|पर्यावरण विज्ञान - Environmental Science (ग्रुप II ऐच्छिक)
|2 घंटे
|29 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|कमर्शियल स्टडीज - Commercial Studies (ग्रुप II ऐच्छिक)
|2 घंटे
|31 मार्च 2027
|10:15 a.m.
|
अर्थशास्त्र - Economics (ग्रुप II ऐच्छिक)
फ्रेंच, संस्कृत (ग्रुप II ऐच्छिक)
|2 घंटे
CISCE Class 12th Time table 2026
|तारीख (DATE)
|समय (TIME)
|विषय (SUBJECT)
|अवधि (DURATION)
|9 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|एनवायरनमेंटल साइंस (Environmental Science)
|3 घंटे
|9 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|वेस्टर्न म्यूजिक - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|10 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|इंग्लिश - Paper 1 (English Language)
|3 घंटे
|10 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|मॉडर्न इंग्लिश - Paper 1 (English Language)
|3 घंटे
|12 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|एप्लाइड मैथमेटिक्स (Applied Mathematics)
|3 घंटे
|12 फ़रवरी 2027
|2:00 P.M.
|रोबोटिक्स - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|12 फ़रवरी 2027
|2:00 P.M.
|ज्योमेट्रिकल एंड बिल्डिंग ड्राइंग
|3 घंटे
|12 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology)
|3 घंटे
|13 फरवरी 2027
|9:00 A.M.
|आर्ट पेपर 1 (Drawing or Painting from Still Life)
|3 घंटे
|15 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|इंग्लिश - Paper 2 (Literature in English)
|3 घंटे
|16 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|मॉडर्न इंग्लिश - Paper 2 (Literature in English)
|3 घंटे
|18 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|इकोनॉमिक्स (Economics)
|3 घंटे
|22 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|बंगाली, गुजराती, हिंदी, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ज़ोंगखा, लेप्चा, चीनी, मॉडर्न अर्मेनियाई, तिब्बती, अरबी, संस्कृत, जर्मन
|3 घंटे
|24 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|केमिस्ट्री - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|26 फरवरी 2027
|2:00 P.M.
|अकाउंटेंसी (Accountancy)
|3 घंटे
|27 फरवरी 2027
|9:00 A.M.
|आर्ट पेपर 2 (Drawing or Painting from Nature)
|3 घंटे
|1 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|गणित (Mathematics)
|3 घंटे
|3 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|फिजिकल एजुकेशन (Physical Education)
|3 घंटे
|4 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|होम साइंस - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|4 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|इंडियन म्यूजिक - हिंदुस्तानी - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|8 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|फिजिक्स - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|9 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|मास मीडिया एंड कम्यूनिकेशन
|3 घंटे
|11 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|बिजनेस स्टडीज (Business Studies)
|3 घंटे
|12 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|भूगोल (Geography)
|3 घंटे
|13 मार्च 2027
|9:00 A.M.
|आर्ट पेपर 4 (Original Imaginative Composition in Colour)
|3 घंटे
|15 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|बायोलॉजी - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|17 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|कंप्यूटर साइंस - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|19 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|इतिहास (History)
|3 घंटे
|20 मार्च 2027
|9:00 A.M.
|आर्ट पेपर 5 (Crafts 'A')
|3 घंटे
|24 मार्च 2027
|9:00 A.M.
|आर्ट पेपर 3 (Drawing or Painting of a Living Person)
|3 घंटे
|25 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|सोशियोलॉजी (Sociology)
|3 घंटे
|29 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|कॉमर्स (Commerce)
|3 घंटे
|31 मार्च 2027
|2:00 P.M.
|साइकोलॉजी (Psychology)
|3 घंटे
|2 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|पॉलिटिकल साइंस (Political Science)
|3 घंटे
|3 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|फैशन डिजाइनिंग - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|3 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग
|3 घंटे
|5 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - Paper 1 (Theory)
|3 घंटे
|5 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
|3 घंटे
|5 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
|3 घंटे
|6 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|इलेक्टिव इंग्लिश (Elective English)
|3 घंटे
|8 अप्रैल 2027
|2:00 P.M.
|लीगल स्टडीज (Legal Studies)
|3 घंटे
परीक्षा शिफ्ट एवं एग्जाम टाइमिंग
काउंसिल की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। 12th क्लास की परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।
इसके अलावा 10th क्लास का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा। हालांकि 3 घंटे के पेपर वाली परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इसके अलावा जो पेपर 2 घंटे का होगा वो सुबह 10:15 से स्टार्ट होगी।
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