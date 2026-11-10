ICSE ISC Date Sheet 2027: CISCE 10th-12th टाइम टेबल, जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा

9 फरवरी 2027 2:00 P.M. एनवायरनमेंटल साइंस (Environmental Science) 3 घंटे

9 फरवरी 2027 2:00 P.M. वेस्टर्न म्यूजिक - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

10 फरवरी 2027 2:00 P.M. इंग्लिश - Paper 1 (English Language) 3 घंटे

10 फरवरी 2027 2:00 P.M. मॉडर्न इंग्लिश - Paper 1 (English Language) 3 घंटे

12 फरवरी 2027 2:00 P.M. एप्लाइड मैथमेटिक्स (Applied Mathematics) 3 घंटे

12 फ़रवरी 2027 2:00 P.M. रोबोटिक्स - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

12 फ़रवरी 2027 2:00 P.M. ज्योमेट्रिकल एंड बिल्डिंग ड्राइंग 3 घंटे

12 फरवरी 2027 2:00 P.M. बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) 3 घंटे

13 फरवरी 2027 9:00 A.M. आर्ट पेपर 1 (Drawing or Painting from Still Life) 3 घंटे

15 फरवरी 2027 2:00 P.M. इंग्लिश - Paper 2 (Literature in English) 3 घंटे

16 फरवरी 2027 2:00 P.M. मॉडर्न इंग्लिश - Paper 2 (Literature in English) 3 घंटे

18 फरवरी 2027 2:00 P.M. इकोनॉमिक्स (Economics) 3 घंटे

22 फरवरी 2027 2:00 P.M. बंगाली, गुजराती, हिंदी, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ज़ोंगखा, लेप्चा, चीनी, मॉडर्न अर्मेनियाई, तिब्बती, अरबी, संस्कृत, जर्मन 3 घंटे

24 फरवरी 2027 2:00 P.M. केमिस्ट्री - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

26 फरवरी 2027 2:00 P.M. अकाउंटेंसी (Accountancy) 3 घंटे

27 फरवरी 2027 9:00 A.M. आर्ट पेपर 2 (Drawing or Painting from Nature) 3 घंटे

1 मार्च 2027 2:00 P.M. गणित (Mathematics) 3 घंटे

3 मार्च 2027 2:00 P.M. फिजिकल एजुकेशन (Physical Education) 3 घंटे

4 मार्च 2027 2:00 P.M. होम साइंस - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

4 मार्च 2027 2:00 P.M. इंडियन म्यूजिक - हिंदुस्तानी - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

8 मार्च 2027 2:00 P.M. फिजिक्स - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

9 मार्च 2027 2:00 P.M. मास मीडिया एंड कम्यूनिकेशन 3 घंटे

11 मार्च 2027 2:00 P.M. बिजनेस स्टडीज (Business Studies) 3 घंटे

12 मार्च 2027 2:00 P.M. भूगोल (Geography) 3 घंटे

13 मार्च 2027 9:00 A.M. आर्ट पेपर 4 (Original Imaginative Composition in Colour) 3 घंटे

15 मार्च 2027 2:00 P.M. बायोलॉजी - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

17 मार्च 2027 2:00 P.M. कंप्यूटर साइंस - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

19 मार्च 2027 2:00 P.M. इतिहास (History) 3 घंटे

20 मार्च 2027 9:00 A.M. आर्ट पेपर 5 (Crafts 'A') 3 घंटे

24 मार्च 2027 9:00 A.M. आर्ट पेपर 3 (Drawing or Painting of a Living Person) 3 घंटे

25 मार्च 2027 2:00 P.M. सोशियोलॉजी (Sociology) 3 घंटे

29 मार्च 2027 2:00 P.M. कॉमर्स (Commerce) 3 घंटे

31 मार्च 2027 2:00 P.M. साइकोलॉजी (Psychology) 3 घंटे

2 अप्रैल 2027 2:00 P.M. पॉलिटिकल साइंस (Political Science) 3 घंटे

3 अप्रैल 2027 2:00 P.M. फैशन डिजाइनिंग - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

3 अप्रैल 2027 2:00 P.M. ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग 3 घंटे

5 अप्रैल 2027 2:00 P.M. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - Paper 1 (Theory) 3 घंटे

5 अप्रैल 2027 2:00 P.M. हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 3 घंटे

5 अप्रैल 2027 2:00 P.M. इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 घंटे

6 अप्रैल 2027 2:00 P.M. इलेक्टिव इंग्लिश (Elective English) 3 घंटे