ICAI CA Result Sep 2026: सीए फाउंडेशन रिजल्ट 6 नवंबर को होगा जारी, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आईसीएआई की ओर से सितंबर सेशन का रिजल्ट 6 नवंबर को घोषित कर दिया जायेगा। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जारी किया जायेगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। इसके साथ ही Foundation रिजल्ट लिंक इस पेज पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिस पर क्लिक करके आप सीधे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पायंगे।

ईमेल से भी रिजल्ट कर सकेंगे चेक आईसीएआई की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक जिन छात्रों ने पहले से आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको रिजल्ट की जानकारी ईमेल के माध्यम से भी दी जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स सीधे ही मेल के जरिये परिणाम की जांच कर पाएंगे।