DGP, DSP, SP, ASP, ACP की क्या होती है फुल फॉर्म, यहां से जानें रैंक, कार्य सहित अन्य डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में सरकारी नौकरी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसमें भी डीजीपी, डीएसपी, एसपी, एएसपी एवं एसीपी के पद बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन पदों पर नौकरी प्राप्त करने वालों को सम्मान, प्रसिद्धि के साथ ही बेहतर वेतन के साथ सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सभी पदों के कार्य और शक्तियां अलग अलग होती हैं। अगर आप भी इन पदों की फुल फॉर्म सहित उनके कार्य एवं अन्य जानकारी चाहते हैं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है।

क्या हैं इन पदों की फुल फॉर्म DGP – Director General of Police

DSP – Deputy Superintendent of Police

SP – Superintendent of Police

ASP – Assistant Superintendent of Police

ACP – Assistant Commissioner of Police हिंदी में डीजीपी, डीएसपी, एसपी, एएसपी, एसीपी की फुल फॉर्म डीजीपी – पुलिस महानिदेशक

डीएसपी - पुलिस उपाधीक्षक

एसपी - पुलिस अधीक्षक

एएसपी - सहायक पुलिस अधीक्षक

एसीपी - सहायक पुलिस आयुक्त DGP – Director General of Police डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाली रैंक है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) 3-Star रैंक वाला ऑफिसर होता है। डीजीपी का चयन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर से किया जाता है और इसकी नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाती है। डीजीपी रैंक रखने वाले पुलिस अधिकारियों को अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों जैसे महानिदेशक (डीजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

DSP – Deputy Superintendent of Police डीएसपी का पद हमारे देश के पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण पद है। डीएसपी अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था, अपराधिक गतिविधियों पर निगरानी, अपराधियों पर कार्रवाई करने, न्यायिक प्रक्रिया में सहायता और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने का कार्य करता है।

SP – Superintendent of Police किसी एक जनपद में पुलिस विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर को एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। एसपी की रैंक भारतीय सेना में वरिष्ठ कैप्टन, मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होती है।

ASP – Assistant Superintendent of Police एसपी का पद हमारे देश की पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का प्रमुख पद है। इस पद की शक्तियां पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष होते हैं के समान होती हैं। एएसपी के मुख्य कार्य अपराध को रोकना और अपराध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना होता है।