CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाउंडेशन सितंबर सेशन परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार सीए फाउंडेशन सितंबर सेशन की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ICAI CA Foundation Result 2026 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।