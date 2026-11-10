IBPS RRB PO परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 21 से स्टार्ट होगी प्रीलिम्स परीक्षा; Direct Link से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की प्रांरभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा के लिए IBPS RRB PO Hall Ticket जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले है। वे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर IBPS RRB PO Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड आईबीपीएस आरआरबी पीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।