एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर PO परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 20 नवंबर को जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 04 अक्टूबर को IBPS PO मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। वे कुछ ही देर में आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये IBPS PO Mains Result 2026 डाउनलोड कर सकेंगे।

इन 5 स्टेप्स से चेक कर सकेंगे मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।