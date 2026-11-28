एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की ओर से IBPS CRP PO Mains Score Card 2026 का एलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.inपर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा का स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Recent Updates सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद IBPS CRP PO Mains Score Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। IBPS CRP PO Mains Score Card 2026 Direct Link कब हुई थी परीक्षा आईबीपीएस की ओर से पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त, 2026 को किया गया था। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 24 सितंबर, 2026 को जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 04 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम 20 नवंबर, 2026 को जारी किया गया था।