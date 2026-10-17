HPSC HCS Final Result 2026 OUT: हरियाणा सिविस सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की ओर से हरियाणा सिविल सर्विस HCS परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा पीसीएस की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.inके जरिये HPSC HCS Final Result 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने नाम के साथ-साथ रोल नंबर एवं कैटेगरी की जांच भी कर सकते हैं। इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें रिजल्ट हरियाणा पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।