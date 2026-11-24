एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही दोनों ही कक्षाओं का टाइम टेबल (Haryana Board Time Table 2027) जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी 2027 के अंतिम सप्ताह से हो सकती है।

कब होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम? पिछले वर्ष को देखें तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी फरवरी 2027 में संपन्न करवाए जायेंगे। पिछले साल 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक वहीं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक करवाया गया था।

एग्जाम के लिए टाइम हरियाणा बोर्ड की ओर से 10th 12th बोर्ड एग्जाम का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 12:30 से अपरान्ह 3:30 बजे तक होती है। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे तक रहती है।