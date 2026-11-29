एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) की ओर से सेकेंडरी (10वीं) और सीनियर सेकेंडरी (12th) वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 4 मार्च से लेकर 26 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। इसके अलावा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी जो 4 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।

सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज पूरा टाइम टेबल जल्द होगा जारी बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिस में बताया गया है कि डेट और सब्जेक्ट के अनुसार विस्तृत टाइम टेबल जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इसके बाद छात्र जान सकेंगे कि किस डेट में किस विषय की परीक्षा होगी।

परीक्षा के लिए टाइमिंग और शिफ्ट हरियाणा बोर्ड की ओर से 10th 12th बोर्ड एग्जाम का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 12:30 से अपरान्ह 3:30 बजे तक होती है। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे तक रहती है।