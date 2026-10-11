GDS Result 2026 Date: इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट इस डेट तक हो सकती है जारी, स्टेट वाइज PDF ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने वाला है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीक में भारतीय डाक द्वारा पहली मेरिट लिस्ट (GDS Merit List 2026) जारी की जा सकती है। मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी।

इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको Candidate's Corner में सबसे नीचे ऑनलाइन इंगेजमेंट में जाना होगा। अब यहां अपने राज्य को चुनकर उसमें मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकेंगे। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों का पोस्ट नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डिवीजन सहित अन्य डिटेल दर्ज होगी। 1st मेरिट लिस्ट के बाद आएगी 2nd मेरिट लिस्ट जिन उम्मीदवारों को पहली मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट की ओर से भर्ती के लिए दूसरी एवं तीसरी के साथ ही जरूरत पड़ने पर 4rth मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में अंतिम लिस्ट आने तक आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना जिन्दा रहेगा।