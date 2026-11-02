GDS 2nd Merit List 2026 Date: इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट इस डेट में होगी जारी, पहले से कम रहेगा कटऑफ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जुलाई 2026 के लिए पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी हुई थी। मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वालों के डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक पूरी हुई थी। अब पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को 2nd मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो जायेगा।

इन डेट्स के बीच आ सकती है दूसरी मेरिट लिस्ट पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया संपन्न होने 10 से 15 दिनों के अंदर 2nd मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि 10 से 15 नवंबर 2026 के बीच India Post GDS second merit list जारी हो जाएगी।

ध्यान रखें कि सभी राज्यों की मेरिट लिस्ट अलग-अलग पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी जिसमें सफल उम्मीदवारों का सीरियल नंबर, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, पोस्ट कम्युनिटी (वर्ग) के साथ ही सफल उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं प्राप्त अंक दर्ज होंगे।

द्वितीय मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका इंडिया पोस्ट जीडीएस 2nd मेरिट लिस्ट 2026 जारी होते ही सबसे पहले वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपने राज्य को चुनना होगा और उसके नीचे 2nd मेरिट लिस्ट पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।

अब उस राज्य/ डिवीजन की मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य जानकारी चेक कर सकेंगे। इस बार पिछली बार से कम होगा कटऑफ पहली मेरिट लिस्ट में कई राज्यों का कटऑफ 99 से 100% तक रहा था। हालांकि, कुछ राज्यों के आरक्षित वर्ग के कटऑफ कम भी रहा। ऐसे में इस बार दूसरी मेरिट लिस्ट का कटऑफ गिरने की पूरी उम्मीद है।