Greetings on Gandhi Jayanti: गांधी जयंती पर 1 लाइनर्स से अपनों को भेजें विशेज, बापू के विचार पढ़कर सब हो जाएंगे खुश
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन पर आप दोस्तों, परिवार-जन, रिश्तेदारों को ...और पढ़ें
HighLights
गांधी जयंती पर शुभकामनाएं संदेश यहां से करें प्राप्त।
गांधी जी के विचारों को उतारकर आगे बढ़ने का लें संकल्प।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्टूबर का दिन भारतीयों के साथ ही दुनियाभर के लिए महत्वपूर्ण है। जहां इस दिन को भारत गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करता है वहीं दुनिया इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। इस बार महात्मा गांधी की 157वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है।
महात्मा गांधी के विचार सत्य, अहिंसा और सादगी पर आधारित हैं। वे अहिंसा को समाज में शांति और बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। बापू ने स्वदेशी, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को जीवन का मूल आधार बनाया।
Gandhi Jayanti 2026: गांधी जयंती पर 1 लाइनर्स मैसेज
गांधी जयंती के दिन पर सभी एक दूसरे को शुभकामनायें देते हैं और गांधी जी के विचारों का आदान-प्रदान करते हैं ताकी जीवन में कुछ अच्छा सीखा जा सके। आपके लिए हम यहां 1 लाइनर्स शुभकामनाएं संदेश लेकर आएं हैं जिससे आप अपनों को विश कर सकते हैं।
- सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले बापू को शत-शत नमन। गांधी जयंती की बधाई।।
- हिंसा का जवाब अहिंसा से देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं।।
- आइए बापू के विचारों को अपनाएं और देश को प्रगति की राह पर ले जाएं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं।
- सत्य की राह, अहिंसा का पाठ। गांधी जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाई।
- खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी जयंती की मंगलकामनाएं!
- साबरमती के संत महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।
- विचार जितने सादे होंगे, जीवन उतना ही सुंदर होगा। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
- शांति, सद्भाव और सत्य के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जयंती पर नमन।
- बापू के आदर्शों पर चलकर एक स्वच्छ और समृद्ध भारत का निर्माण करें। गांधी जयंती की बधाई!
- अहिंसा ही परम धर्म है, बापू के इस संदेश को जीवन में उतारें। गांधी जयंती की बधाई!
- सत्य और सादगी की शक्ति से दुनिया बदलने वाले बापू को शत-शत प्रणाम।
- स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी को नमन।
- गाँधी जी के सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। गांधी जयंती की बधाई!
- आइए इस गांधी जयंती पर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
- देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन।
- प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएं, गांधी जयंती की हार्दिक मंगलकामनाएं!
- बापू के तीन बंदरों की सीख याद रखें, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
Gandhi Jayanti 2026 Messages: गांधी जी के अनमोल विचार
- "खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"
- "अहिंसा ही परम धर्म है और यही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है।"
- "सत्य बिना किसी समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है।"
- "ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो।"
- "व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।"
- "दुर्बल कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है।"
- "पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।"
- "किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अनुमान वहां के पशुओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से लगाया जा सकता है।"
- "स्वच्छता ईश्वरता के समतुल्य है।"
- "भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।"
महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और सादगी का अमर संदेश है। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए केवल नैतिक बल से विशाल साम्राज्य को परास्त कर स्वतंत्रता हासिल की। बापू के विचार आज भी समाज में शांति, स्वच्छता और समानता की नींव हैं। उनका व्यक्तित्व भावी पीढ़ियों के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक बना रहेगा।