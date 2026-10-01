Greetings on Gandhi Jayanti: गांधी जयंती पर 1 लाइनर्स से अपनों को भेजें विशेज, बापू के विचार पढ़कर सब हो जाएंगे खुश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्टूबर का दिन भारतीयों के साथ ही दुनियाभर के लिए महत्वपूर्ण है। जहां इस दिन को भारत गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करता है वहीं दुनिया इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। इस बार महात्मा गांधी की 157वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है।

महात्मा गांधी के विचार सत्य, अहिंसा और सादगी पर आधारित हैं। वे अहिंसा को समाज में शांति और बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। बापू ने स्वदेशी, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को जीवन का मूल आधार बनाया।

Gandhi Jayanti 2026: गांधी जयंती पर 1 लाइनर्स मैसेज गांधी जयंती के दिन पर सभी एक दूसरे को शुभकामनायें देते हैं और गांधी जी के विचारों का आदान-प्रदान करते हैं ताकी जीवन में कुछ अच्छा सीखा जा सके। आपके लिए हम यहां 1 लाइनर्स शुभकामनाएं संदेश लेकर आएं हैं जिससे आप अपनों को विश कर सकते हैं।