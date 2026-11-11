स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी 400 से अधिक MBBS सीटें खाली, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस बनी पेरेंट्स के लिए मुसीबत

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश में मेडिकल शिक्षा की बढ़ती लागत और प्राइवेट कॉलेजों की अत्यधिक फीस के कारण मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी 400 से अधिक एमबीबीएस (MBBS) सीटें खाली रह गई हैं। स्पेशल राउंड के सीट मैट्रिक्स में कुल 948 रिक्त एमबीबीएस सीटों को शामिल किया गया था। इनमें से केवल 537 सीटें ही आवंटित हो सकीं, जबकि 411 सीटें बिना आवंटन के खाली रह गईं।

43 फीसदी सीटें रह गईं रिक्त जानकारी के अनुसार कुल रिक्त सीटों का 57% आवंटन हुआ और 43% सीटें खाली रह गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पिछले साल केवल 60 से 70 सीटें खाली रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चार राउंड की काउंसलिंग के बाद पांचवां राउंड भी आयोजित किया गया, लेकिन इसके बावजूद 400 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं।

भारी-भरकम फीस पेरेंट्स के लिए बनी मुसीबत विशेषज्ञों का मानना है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस छात्रों और उनके अविभावकों के लिए मुसीबत बन गई हैं। पहले जिन संस्थानों की फीस 15 लाख रुपये के आस-पास थी, वह बढ़कर अब 25 से 30 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। जहां सरकारी और नामी प्राइवेट संस्थानों की सीटें तुरंत भर जाती हैं, वहीं अत्यधिक फीस और बुनियादी ढांचे की कमी वाले निजी कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि फीस इसी तरह बढ़ती रही तो सीटें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि छात्र इन्हें वहन नहीं कर पा रहे हैं।