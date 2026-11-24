एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खुशखबरी है। जो स्टूडेंट्स डीयू से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं अब उनको सालाना 1.2 लाख लाख की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह स्कॉलरशिप "प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी एनुअल मेमोरियल स्कॉलरशिप" के नाम से स्टार्ट की गई है। इसे शुरू करने वाली जी.सी. माहेश्वरी की पत्नी रानी माहेश्वरी हैं जिन्होंने 21 लाख रुपये विभाग को डोनेशन देकर इसकी शुरुआत की है।

2026 से लेकर 2026 तक 1.2 लाख की मिलेगी सालाना छात्रवृत्ति इस स्कॉलरशिप को इसी साल से लागू कर दिया गया है। इस वर्ष से लेकर वर्ष 2036 तक प्रतिवर्ष 1.2 लाख की छात्र स्टूडेंट्स को प्रदान की जाएगी। 2036 के बाद स्कॉलरशिप की धनराशि डबल कर दी जाएगी। वर्ष 2036 से लेकर 2046 तक प्रति छात्र और छात्रा को 1.2 लाख रुपये सालाना की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।