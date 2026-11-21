यहां करें संपर्क

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 080-47162020 और ईमेल clat@consortiumofnlus.ac.in पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

इस डेट पर होगा एग्जाम क्लैट परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 06 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी डिटेल जैसे अपना नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का नाम और परीक्षा तिथि की जांच ध्यान से कर लें।

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