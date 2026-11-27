एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की ओर से कॉन्स्टेबल फायर, कॉन्स्टेबल ड्राइवर और कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार इनमें से किसी भी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड कॉन्स्टेबल फायर, कॉन्स्टेबल ड्राइवर और कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।