एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2027 टाइम टेबल (CG Board 10th Date Sheet 2027) जारी कर एग्जाम डेट्स का एलान कर दिया गया है। टाइम टेबल के अनुसार छत्तीसगढ़ बोर्ड दसवीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 13 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2027 तक करवाया जायेगा।

परीक्षा के लिए टाइमिंग सीजी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करना होगा। इसके बाद 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।

सब्जेक्ट वाइज जानें किस डेट में होगा किस विषय का एग्जाम छत्तीसगढ़ बोर्ड हाई स्कूल 2027 की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्र यहां से जान सकते हैं कि किस डेट में किस विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके साथ ही वे TIme Table PDF भी नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।