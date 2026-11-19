एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) की ओर से क्लास 10th-12th बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल डेटशीट की घोषणा कर दी गई है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट की मदद से CGBSE Time Table 2027 डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र CG Board 10th Time Table और CG Board 12th Time Table के आधार पर परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से योजना बना सकते हैं।

कब शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा साझा की गई डेटशीट के मुताबिक कक्षा दसवीं की परीक्षा 13 मार्च और कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च से शुरू होने जा रही है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 13 मार्च से लेकर 05 अप्रैल, 2027 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च से लेकर 08 अप्रैल, 2027 तक आयोजित कराई जाएगी।

कक्षा दसवीं एग्जाम शेड्यूल परीक्षी तिथि विषय 13.03.2027 तृतीय भाषा-संस्कृत (090),मराठी (071),उर्दू (072), पंजाबी (073), सिंधी (074), बंगाली (075).

गुजराती (076), तेलगू (077),तमिल (078), मलयालम (079), कन्नड (081), उडिया (082) 16.03.2027 द्वितीय भाषा-अंग्रेजी (080) 18.03.2027 सामाजिक विज्ञान (300) 20.03.2027 विज्ञान (200) 25.03.2027 प्रथम भाषा-हिंदी (070) 30.03.2027 गणित (100) 01.04.2027 व्यावसायिक पाठ्यक्रमआर्गनॉइज्ड रिटेलिंग (901),इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (902), आटोमोबाईल सर्विस

टेक्नीशियन (903), हेल्थ केयर (904), एग्रीकल्चर (905), मिडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (906).

टेली कम्यूनिकेशन (907), बैंकिग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्शुरेंस (908) ब्यूटी

एण्ड वेलनेस (909), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (910), परिधान, मेड-अप और होम

फर्निशिंग (911), कंस्ट्रक्शन (912),प्लंविंग (913), पॉवर (914),

पर्यटन और अतिथि सत्कार (915) 05.04.2027 केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत (161),

केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राईग एंड पेंटिंग (162) कक्षा 12वीं एग्जाम शेड्यूल परीक्षा तिथि विषय 12 03 2027 हिन्दी (010/810) 15 03.2027 राजनीति विज्ञान (103), रसायन शास्त्र (202), लेखा शास्त्र (301),

फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420), वस्तु चित्रण एवं आलेखन (520),

शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड) (620) 17 03.2027 संस्कृत (030/830) 19 03 2027 जीव विज्ञान (203/803) अर्थशास्त्र (303) पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मतस्य एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530). विज्ञान के तत्व (631) 24.03.2027 समाज शास्त्र (104) 29.03.2027 गणित (204/804), कम्प्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य) (151), भारतीय संगीत (161), चित्रकला (162),नृत्य कला (163), स्टेनो टायपिंग (164), कृषि (कला) (165),गृह विज्ञान (कला) (168), वाणिज्यिक गणित (169/869),औद्योगिक संगठन के मूल तत्व (332) 31.03.2027 अंग्रेजी (020/820) 03 04.2027 इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित (410),ड्राईग एंड पेंटिंग (510) आहार एवं पोषण (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) (610) 05.04.2027 भूगोल (102), भौतिक शास्त्र (201) 06 04.2027 रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (952), आटोमोबाईल सर्विस टेक्निशियन

(953), हेल्थ केयर (954), एग्रीकल्चर (955), मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (956),टेलीकम्यूनिकेशन (957), बैंकिग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI) (958), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (959)

इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर (960) 07.04.2027 मराठी (031/831),उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833), सिंधी (034/834), बंगाली (035/835),

गुजराती (036/836),तेलगू (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839),

कन्नड़ (041/841), उड़िया (042/842) 08.04.2027 मनोविज्ञान (105) एक शिफ्ट में होगा एग्जाम बोर्ड परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9.15 बजे से लेकर दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को सुबह 9 बजे प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका वितरण सुबह 9:05 पर और अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र वितरण 9:10 बजे शुरू होगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें डेटशीट कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट छात्र एवं अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों एवं अभिभावकों की सहायता के लिए यहां डेटशीट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं।