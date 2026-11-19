CG Board Exam 2027: छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की डेटशीट जारी, 12 मार्च से शुरू होगी परीक्षा; यहां देखें पूरा शेड्यूल
छत्तीसगढ़ बोर्ड ने CGBSE Time Table 2027 का एलान कर दिया है। कक्षा बारहवीं की परीक्षा 12 मार्च और दसवीं की परीक्षा 13 मार्च से शुरू होने जा रही है।
HighLights
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी।
12 मार्च से शुरू होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) की ओर से क्लास 10th-12th बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल डेटशीट की घोषणा कर दी गई है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट की मदद से CGBSE Time Table 2027 डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र CG Board 10th Time Table और CG Board 12th Time Table के आधार पर परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से योजना बना सकते हैं।
कब शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं
छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा साझा की गई डेटशीट के मुताबिक कक्षा दसवीं की परीक्षा 13 मार्च और कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च से शुरू होने जा रही है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 13 मार्च से लेकर 05 अप्रैल, 2027 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च से लेकर 08 अप्रैल, 2027 तक आयोजित कराई जाएगी।
कक्षा दसवीं एग्जाम शेड्यूल
|परीक्षी तिथि
|विषय
|
13.03.2027
|
तृतीय भाषा-संस्कृत (090),मराठी (071),उर्दू (072), पंजाबी (073), सिंधी (074), बंगाली (075).
|16.03.2027
|द्वितीय भाषा-अंग्रेजी (080)
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18.03.2027
|सामाजिक विज्ञान (300)
|20.03.2027
|विज्ञान (200)
|25.03.2027
|प्रथम भाषा-हिंदी (070)
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30.03.2027
|गणित (100)
|01.04.2027
|
व्यावसायिक पाठ्यक्रमआर्गनॉइज्ड रिटेलिंग (901),इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (902), आटोमोबाईल सर्विस
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05.04.2027
|केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत (161),
केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राईग एंड पेंटिंग (162)
कक्षा 12वीं एग्जाम शेड्यूल
|परीक्षा तिथि
|विषय
|12 03 2027
|हिन्दी (010/810)
|
15 03.2027
|राजनीति विज्ञान (103), रसायन शास्त्र (202), लेखा शास्त्र (301),
फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420), वस्तु चित्रण एवं आलेखन (520),
शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड) (620)
|17 03.2027
|संस्कृत (030/830)
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19 03 2027
|जीव विज्ञान (203/803) अर्थशास्त्र (303) पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मतस्य एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530). विज्ञान के तत्व (631)
|24.03.2027
|समाज शास्त्र (104)
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29.03.2027
|गणित (204/804), कम्प्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य) (151), भारतीय संगीत (161), चित्रकला (162),नृत्य कला (163), स्टेनो टायपिंग (164), कृषि (कला) (165),गृह विज्ञान (कला) (168), वाणिज्यिक गणित (169/869),औद्योगिक संगठन के मूल तत्व (332)
|31.03.2027
|अंग्रेजी (020/820)
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03 04.2027
|इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित (410),ड्राईग एंड पेंटिंग (510) आहार एवं पोषण (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) (610)
|05.04.2027
|भूगोल (102), भौतिक शास्त्र (201)
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06 04.2027
|रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (952), आटोमोबाईल सर्विस टेक्निशियन
(953), हेल्थ केयर (954), एग्रीकल्चर (955), मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (956),टेलीकम्यूनिकेशन (957), बैंकिग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI) (958), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (959)
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर (960)
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07.04.2027
|मराठी (031/831),उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833), सिंधी (034/834), बंगाली (035/835),
गुजराती (036/836),तेलगू (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839),
कन्नड़ (041/841), उड़िया (042/842)
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08.04.2027
|मनोविज्ञान (105)
एक शिफ्ट में होगा एग्जाम
बोर्ड परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9.15 बजे से लेकर दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को सुबह 9 बजे प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका वितरण सुबह 9:05 पर और अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र वितरण 9:10 बजे शुरू होगा।
कैसे और कहां से डाउनलोड करें डेटशीट
कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट छात्र एवं अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों एवं अभिभावकों की सहायता के लिए यहां डेटशीट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं।
- डेटशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर CG Board 10th Time Table या CG Board 12th Time Table पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के पश्चात डेटशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएअगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
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