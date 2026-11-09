CBSE 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी टाइम टेबल, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा
सीबीएसई बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम का आयोजन 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक करवाया जायेगा। किस विषय की परीक्षा ...और पढ़ें
HighLights
सीबीएसई इंटर बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से 9 अप्रैल तक होंगे आयोजित।
पूरा एग्जाम शेड्यूल इस पेज से कर सकते हैं चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। CBSE Date Sheet 2027 Class 12 के अनुसार परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट होंगी। बोर्ड परीक्षाएं 9 अप्रैल 2027 को खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई 12th (इंटरमीडिएट) का पहला पेपर फिजिक्स विषय का एवं अंतिम पेपर रिटेल, वेब एप्लीकेशन विषय का आयोजित किया जाएगा।
प्रैक्टिकल परीक्षाएं इन डेट्स में होंगी आयोजित
सीबीएसई बोर्ड टाइम टेबल जारी किये जाने के साथ प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए भी डेट्स का एलान कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं, इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक होगा।
सीबीएसई 12th डेटशीट 2027
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डेट
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विषय
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16 फरवरी 2027
|Physics
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17 फरवरी 2027
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ENGINEERING GRAPHICS, BHARATANATYAM- DANCE, KUCHIPUDI - DANCE, ODISSI - DANCE, MANIPURI - DANCE, КАТНАКALI – DANCE, BEAUTY & WELLNESS, HORTICULTURE, COST ACCOUNTING
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18 फरवरी 2027
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Physical Education
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19 फरवरी 2027
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ELECTRICAL TECHNOLOGY, MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION
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22 फरवरी 2027
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NATIONAL CADET CORPS (NCC), AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES
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23 फरवरी 2027
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ACCOUNTANCY
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24 फरवरी 2026
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PAINTING, GRAPHICS, SCULPTURE, APPLIED ART (COMMERCIAL ART)
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25 फरवरी 2027
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GEOGRAPHY
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26 फरवरी 2027
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OFFICE PROCEDURES & PRACTICES, LIBRARY & INFORMATION SCIENCE, EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION
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27 Feb 2027
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CHEMISTRY
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1 मार्च 2027
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URDU ELECTIVE, SANSKRIT ELECTIVE, CARNATIC MUSIC VOCAL, CARNATIC MUSIC MEL INS, CARNATIC MUSIC PER INS MRIDANGAM, URDU CORE, INSURANCE GEOSPATIAL TECHNOLOGY, FOOD NUTRITION & DIETETICS
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02 मार्च 2027
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PSYCHOLOGY
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03 मार्च 2027
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PUNJABІ, BENGALI, TAMIL, TELUGU, SINDHI, MARATHI, GUJARATI, MANIPURI, MALAYALAM, ODIA, ASSAMESE, KANNADA, ARABIC, TIBETAN, FRENCH, GERMAN, RUSSIAN, PERSIAN, NEPALI, LIMBOO, LEPCHA, TELUGU TELANGANA, BODO, TANGKHUL, JAPANESE, BHUTIA, SPANISH, KASHMIRI, MIZO
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04 मार्च 2026
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FRONT OFFICE OPERATIONS, YOGA, ELECTRONICS & HARDWARE
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05 मार्च 2027
|
ENGLISH ELECTIVE, ENGLISH CORE
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06 मार्च 2027
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FOOD PRODUCTION, HEALTH CARE, DESIGN
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08 मार्च 2027
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TOURISM, AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION
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09 मार्च 2027
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MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS
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11 मार्च 2027
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HOME SCIENCE
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12 मार्च 2027
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TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION
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13 मार्च 2027
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HINDI ELECTIVE, HINDI CORE
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15 मार्च 2027
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HINDUSTANI MUSIC VOCAL, HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS
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16 मार्च 2027
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ECONOMICS
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17 मार्च 2027
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PHYSICAL ACTIVITY TRAINER
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18 मार्च 2027
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MARKETING
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19 मार्च 2027
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POLITICAL SCIENCE
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20 मार्च 2027
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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22 मार्च 2027
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KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES OF INDIA, BHOTI, KOKBOROK, BANKING, ELECTRONICS TECHNOLOGY
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KАТНАK - DANCЕ
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FINANCIAL MARKET MANAGEMENT, AGRICULTURE, MEDICAL DIAGNOSTICS, SALESMANSHIP
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SOCIOLOGY
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31 मार्च 2027
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INFORMATICS PRACTICES, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY
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BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION
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SANSKRIT CORE, TAXATION
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07 अप्रैल 2027
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MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCE
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08 अप्रैल 2027
|
LEGAL STUDIES
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09 अप्रैल 2027
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RETAIL, WEB APPLICATION
CBSE Board 10th 12th Date Sheet 2027 PDF
परीक्षा के लिए टाइमिंग
सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रतिदिन केवल शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को तय समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। तय समय के बाद किसी भी छात्र को सेंटर पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।