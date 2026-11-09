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CBSE 12th Date Sheet 2027: सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी टाइम टेबल, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Mon, 09 Nov 2026 05:11 PM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2026 05:17 PM (IST)

सीबीएसई बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम का आयोजन 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक करवाया जायेगा। किस विषय की परीक्षा ...और पढ़ें

cbse 12th date sheet 2027

cbse 12th date sheet 2027

HighLights

  1. सीबीएसई इंटर बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से 9 अप्रैल तक होंगे आयोजित।

  2. पूरा एग्जाम शेड्यूल इस पेज से कर सकते हैं चेक।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। CBSE Date Sheet 2027 Class 12 के अनुसार परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट होंगी। बोर्ड परीक्षाएं 9 अप्रैल 2027 को खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई 12th (इंटरमीडिएट) का पहला पेपर फिजिक्स विषय का एवं अंतिम पेपर रिटेल, वेब एप्लीकेशन विषय का आयोजित किया जाएगा।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं इन डेट्स में होंगी आयोजित

सीबीएसई बोर्ड टाइम टेबल जारी किये जाने के साथ प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए भी डेट्स का एलान कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं, इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक होगा।

सीबीएसई 12th डेटशीट 2027

डेट

विषय

16 फरवरी 2027

  Physics

17 फरवरी 2027

ENGINEERING GRAPHICS, BHARATANATYAM- DANCE, KUCHIPUDI - DANCE, ODISSI - DANCE, MANIPURI - DANCE, КАТНАКALI – DANCE, BEAUTY & WELLNESS, HORTICULTURE, COST ACCOUNTING

18 फरवरी 2027

Physical Education

19 फरवरी 2027

ELECTRICAL TECHNOLOGY, MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION

22 फरवरी 2027

NATIONAL CADET CORPS (NCC), AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES

23 फरवरी 2027

ACCOUNTANCY

24 फरवरी 2026 

PAINTING, GRAPHICS, SCULPTURE, APPLIED ART (COMMERCIAL ART)

25 फरवरी 2027

GEOGRAPHY

26 फरवरी 2027

OFFICE PROCEDURES & PRACTICES, LIBRARY & INFORMATION SCIENCE, EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION

27 Feb 2027

CHEMISTRY

1 मार्च 2027

URDU ELECTIVE, SANSKRIT ELECTIVE, CARNATIC MUSIC VOCAL, CARNATIC MUSIC MEL INS, CARNATIC MUSIC PER INS MRIDANGAM, URDU CORE, INSURANCE GEOSPATIAL TECHNOLOGY, FOOD NUTRITION & DIETETICS

02 मार्च 2027

PSYCHOLOGY

03  मार्च 2027

PUNJABІ, BENGALI, TAMIL, TELUGU, SINDHI, MARATHI, GUJARATI, MANIPURI, MALAYALAM, ODIA, ASSAMESE, KANNADA, ARABIC, TIBETAN, FRENCH, GERMAN, RUSSIAN, PERSIAN, NEPALI, LIMBOO, LEPCHA, TELUGU TELANGANA, BODO, TANGKHUL, JAPANESE, BHUTIA, SPANISH, KASHMIRI, MIZO

04 मार्च 2026

FRONT OFFICE OPERATIONS, YOGA, ELECTRONICS & HARDWARE

05 मार्च 2027

ENGLISH ELECTIVE, ENGLISH CORE

06 मार्च 2027

FOOD PRODUCTION, HEALTH CARE, DESIGN

08 मार्च 2027

TOURISM, AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION

09 मार्च 2027

MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS

11 मार्च 2027

HOME SCIENCE

12 मार्च 2027

TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION

13 मार्च 2027

HINDI ELECTIVE, HINDI CORE

15 मार्च 2027 

HINDUSTANI MUSIC VOCAL, HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS

16 मार्च 2027 

ECONOMICS

17 मार्च 2027 

PHYSICAL ACTIVITY TRAINER

18 मार्च 2027 

MARKETING

19 मार्च 2027 

POLITICAL SCIENCE

20 मार्च 2027 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

22 मार्च 2027 

KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES OF INDIA,  BHOTI, KOKBOROK, BANKING, ELECTRONICS TECHNOLOGY

24 मार्च 2027 

KАТНАK - DANCЕ

25 मार्च 2027 

BIOLOGY

27 मार्च 2027 

HISTORY

29 मार्च 2027 

FINANCIAL MARKET MANAGEMENT, AGRICULTURE, MEDICAL DIAGNOSTICS, SALESMANSHIP

30 मार्च 2027 

SOCIOLOGY

31 मार्च 2027 

INFORMATICS PRACTICES, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY

01 अप्रैल 2027 

BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION

06 अप्रैल 2027 

SANSKRIT CORE, TAXATION

07 अप्रैल 2027 

MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCE

08 अप्रैल 2027 

LEGAL STUDIES

09 अप्रैल 2027 

RETAIL, WEB APPLICATION

CBSE Board 10th 12th Date Sheet 2027 PDF

परीक्षा के लिए टाइमिंग

सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रतिदिन केवल शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को तय समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। तय समय के बाद किसी भी छात्र को सेंटर पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- CBSE Board Date Sheet 2027: सीबीएसई 10th-12th डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

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