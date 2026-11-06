CBSE Board Exam Date Sheet 2027: सीबीएसई 10th-12th डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से लेकर 09 मार्च 2027 तक और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 फरवरी से लेकर 09 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल भी जारी सीबीएसई द्वारा थ्योरी परीक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं, इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक होगा।