CBSE Board Exam Date Sheet 2027: सीबीएसई 10th-12th डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल
सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं टाइम टेबल (CBSE Class 10th 12th date sheet 2027) जारी कर दी ...और पढ़ें
HighLights
सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से 9 मार्च तक।
16 फरवरी से 09 अप्रैल तक 12th क्लास की परीक्षाएं होंगी आयोजित।
टाइम टेबल पीडीएफ इस पेज से कर सकते हैं डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से लेकर 09 मार्च 2027 तक और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 फरवरी से लेकर 09 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।
प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल भी जारी
सीबीएसई द्वारा थ्योरी परीक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं, इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक होगा।
CBSE Class 10th Datesheet 2027: सेकेंडरी टाइम टेबल
CBSE Class 12th Datesheet 2027: सेकेंडरी टाइम टेबल
CBSE Board 10th 12th Date Sheet 2027 PDF
बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइमिंग
सीबीएसई बोर्ड द्वारा दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन एक ही पाली में करवाया जाता है। लेकिन, कुछ पेपर के लिए छात्रों को 2 घंटे तो कुछ पेपर के लिए 3 घंटे का समय प्रदान किया जाता है। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।