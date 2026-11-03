CBSE Board Exam 2027: 10वीं-12वीं LOC फॉर्म में 7 नवंबर तक करेक्शन का मौका, इन डिटेल्स को चेक कर करवा लें सुधार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exam 2027) में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई डिटेल को अच्छे से चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें सुधार का मौका भी दिया गया है।

सीबीएसई द्वारा सभी छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि LOC जारी कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक दिखती है तो स्कूल से संपर्क करके 7 नवंबर तक उसमें सुधार किया जा सकता है।