एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह से आयोजित कराई जाएगी। इस बार कक्षा बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 19 लाख छात्र एवं छात्राओं ने पंजीकरण करवाया है।

सीबीएसई आंकड़ों के मुताबिक इस बार लगभग 10.8 लाख छात्रों ने केमिस्ट्री विषय के लिए पंजीकरण करवाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रसायन विज्ञान विषय में छात्रों की रुचि बढ़ रही है और अंग्रेजी के बाद रसायन विज्ञान छात्रों की पहली पसंद है।

किस विषय में है छात्रों की कितनी हिस्सेदारी केमिस्ट्री: लगभग 10.8 लाख छात्रों ने इस विषय के लिए पंजीकरण करवाया। यानी 57 प्रतिशत छात्रों द्वारा इस विषय को चुना गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजी के बाद केमिस्ट्री सबसे लोकप्रिय विषय है। फिजिक्स: इस विषय के लिए लगभग 10 लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। केमिस्ट्री के बाद यह सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर है। गणित: इस विषय के लिए लगभग 8.3 लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया है और इसमें छात्रों की हिस्सेदारी कुल 43.4% प्रतिशत है। साइंस विषय में बढ़ा छात्रों का रुझान आंकड़ों के अनुसार साल 2019 से साल 2027 तक छात्रों का रुझान सबसे ज्यादा साइंस विषय में बढ़ा है। केमिस्ट्री विषय का चयन करने वालों में छात्रों की संख्या में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही फिजिक्स और गणित विषय भी केमिस्ट्री के बाद छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार कॉमर्स की तुलना में साइंस विषय में छात्रों की सबसे ज्यादा रुचि बढ़ रही है।