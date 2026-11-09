CBSE 10th Date Sheet 2027: सीबीएसई सेकेंडरी टाइम टेबल, डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक करें डेटशीट
सीबीएसई बोर्ड 12t0 बोर्ड एग्जाम का आयोजन 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक करवाया जायेगा। टाइम टेबल चेक करने के साथ ही PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
सीबीएसई मैट्रिक परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 मार्च तक होंगी आयोजित।
1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे स्टार्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। CBSE Date Sheet 2027 Class 10 के अनुसार परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट होंगी। दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च 2027 को खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई 10th (मैट्रिक) का पहला पेपर पेंटिंग विषय का एवं अंतिम पेपर भाषा/ नेशनल कैडेट कॉर्प्स/एलिमेंट्री ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विषय का आयोजित किया जाएगा।
प्रैक्टिकल परीक्षा इन डेट्स में होंगे संपन्न
बोर्ड परीक्षाओं से पहले बोर्ड द्वारा सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए भी डेट्स का एलान किया जा चुका है। शेड्यूल के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षाओं, इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक होगा।
डेट एवं विषय के अनुसार जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा
|
डेट
|
विषय
|
16 फरवरी 2027
|
PAINTING
|
17 फरवरी 2027
|
MATHEMATICS STANDARD, MATHEMATICS BASIC
|
18 फरवरी 2027
|
AUTOMOTIVE, INTRODUCTION TO FIN. MARKETS, BEAUTY & WELLNESS, FOOD PRODUCTION, MULTI-MEDIA, MULTI SKILL FOUNDATION COURSE, DATA SCIENCE
|
19 फरवरी 2027
|
HOME SCIENCE
|
20 फरवरी 2027
|
ELEMENTS OF BUSINESS, URDU COURSE-B
|
22 फरवरी 2027
|
Science
|
23 फरवरी 2027
|
INTRODUCTION TO TOURISM
|
24 फरवरी 2027
|
COMPUTER APPLICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
25 फरवरी 2027
|
RETAIL, SECURITY, AGRICULTURE, FRONT OFFICE OPERATIONS, BANKING & INSURANCE, MARKETING & SALES, HEALTH CARE, APPAREL, ELECTRONICS & HARDWARE, FOUNDATION SKILL FOR SCIENCES, DESIGN THINKING & INNOVATION
|
26 फरवरी 2027
|
ENGLISH (COMMUNICATIVE), ENGLISH (LANGUAGE AND LITERATURE)
|
27 मार्च 2027
|
SINDHI, MALAYALAM, ODIA, ASSAMESE, KANNADA, NEPALI, КОКВОROK
|
1 मार्च 2027
|
ARABIC, SANSKRIT(COMMUNICATIVE), SANSKRIT, RAI, GURUNG, TAMANG, SHERPA
|
2 मार्च 2027
|
PHYSICAL ACTIVITY TRAINER
|
3 मार्च 2027
|
HINDI COURSE-А, HINDI COURSE-B
|
4 मार्च 2027
|
URDU COURSE-А, PUNJABI, BENGALI, TAMIL, MARATHI, GUJARATI, MANIPURI, TELUGU - TELANGANA
|
5 मार्च 2027
|
TELUGU, RUSSIAN, PERSIAN, LIMBOО, LEPCHA, CARNATIC MUSIC (VOCAL), CARNATIC MUSIC MEL INS., CARNATIC MUSIC PER. INS., HINDUSTANI MUSIC VOCAL, HINDUSTANI MUSIC (MEL INS), HINDUSTANI MUSIC (PER INS)
|
6 मार्च 2027
|
FRENCH
|
8 मार्च 2027
|
SOCIAL SCIENCE
|9 मार्च 2027
|TIBETAN, GERMAN, NATIONAL CADET CORPS, BHOTI, BODO, TANGKHUL, JAPANESE, BHUTIА, SPANISH, KASHMIRI, MIZO, BAHASA MELAYU, THAI, ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTACY
CBSE Board 10th 12th Date Sheet 2027 PDF
परीक्षा के लिए टाइमिंग
टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।
एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब होंगे जारी?
बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व स्कूल में भेज दिए जायेंगे। छात्र अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
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