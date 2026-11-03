CBSE 10th 12th Exam Date 2027: क्या दिवाली से पहले आ जाएगी सीबीएसई डेट शीट? टाइम टेबल को लेकर ये है अनुमान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं में प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन लाखों छात्रों को डेटशीट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है ताकी वे परीक्षा की तिथियों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को और भी तेज कर सकें। आपको बता दें कि यह इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है।

क्या दिवाली से पहले आ जायेगा टाइम टेबल? पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो फाइनल डेटशीट 30 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी लेकिन इस बार इसमें देरी देखने को मिल रही है। हालांकि, अब विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले बोर्ड CBSE Date Sheet 2027 जारी कर सकता है।

दोनों ही कक्षाओं का टाइम टेबल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के साथ ही CBSE के ऑफिशियल X हैंडल पर भी साझा किया जायेगा। दोनों कक्षाओं का टाइम टेबल अलग-अलग पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसे आप आते ही एक क्लिक में डाउनलोड कर सकेंगे।