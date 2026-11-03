CAT Admit Card 2026: कल जारी होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड कल यानी 04 नवंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार CAT 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे आईआईएम की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर कल अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनो लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड कल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।