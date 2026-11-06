CAT Admit Card 2026: आज जारी होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

कितनी शिफ्ट में होगी परीक्षा

कैट परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 3 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 8.30 बजे से लेकर सुबह 10.30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4.30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक संचालित की जानी है। परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे एग्जाम सेंटर का नाम, रोल नंबर, अपना नाम और शिफ्ट आदि की जांच ध्यान से कर लें।