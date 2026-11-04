CAT Admit Card 2026: आज किसी समय भी जारी हो सकता है कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल रखें तैयार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईएम कैट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की ओर से आज यानी 04 नवंबर को CAT Admit Card 2026 का एलान कर दिया जाएगा। कैट परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आईआईएम की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अरपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

CAT 2026 Admit Card कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड आईआईएम कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आज किसी समय भी जारी की किया जा सकता है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।