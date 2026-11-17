एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा आज यानी 17 नवंबर, 2026 को की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे BSF की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन डिटेल को संभालकर रखें।

यहां से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा का एडमिट कार्ड आज किसी समय भी जारी किया जा सकता है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।