एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर्स BSF की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन लिखित परीक्षा का आयोजन 02 दिसंबर को किया जाना है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करना होगा।