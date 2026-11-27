एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान CET 12th Level परीक्षा राजस्थान के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 01 से 03 दिसंबर, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कुल 240 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, भारत का भूगोल, दैनिक विज्ञान, गणित, करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान आदि विषयों से सवाल पूछे जाएंगे।

ऐसे में अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, तो आपकी सहायता के लिए यहां जीके एवं करेंट अफेयर्स के टॉप-20 सवाल दिए जा रहे हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा की तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।